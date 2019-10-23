مصدر أمني تونسي: قيس سعيد معترض من حيث المبدأ على الإقامة في القصر الرئاسي

قال مصدر أمني تونسي، إن الرئيس المنتخب قيس سعيد يرفض من حيث المبدأ الاقامة في القصر الرئاسي بضاحية قرطاج كما ينص على ذلك البروتوكول.

وأوضح مصدر من الأمن الرئاسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، أن سعيد تمسك بقراره منذ مدة بعدم الإقامة في القصر الرئاسي لكن تجري محاولات لإثنائه عن رأيه لدواع أمنية.

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن تتم اثارة هذه النقطة لدى لقاء سعيد بالرئيس المؤقت محمد الناصر اثناء تسليم السلطة اليوم الاربعاء ".

ولمح سعيد لهذا الخيار قبل فوزه بالرئاسة وكان لمح أيضا إلى رغبته في التخلي عن البروتوكلات ومن بينها لقب السيدة الأولى لتونس، في إشارة الى زوجته.

ويقطن سعيد في فيلا محاذية لحي شعبي بمنطقة المنيهلة على أطراف العاصمة شمالا، وتشير مصادر إلى رغبته في الاستمرار في مقر اقامته بدل التحول الى قصر قرطاج.

ويستلم قيس سعيد مهامه رسميا اليوم بعد أن كان أدى اليمين الدستورية في البرلمان في وقت سابق اليوم.