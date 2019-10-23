رجل يتحصن في متحف بجنوبي فرنسا ويطلق تهديدات باللغة العربية



ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن رجلا واحدا على الأقل يتحصن حاليا في متحف بجنوبى فرنسا.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" الفرنسية الإذاعية اليوم أن الشرطة تتعامل مع الواقعة، مضيفة أنه من المنتظر أيضا الاستعانة بقوات خاصة كما هو معتاد في مثل هذه المواقف.

وأكدت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الواقعة في بلدية سان رافاييل بإقليم فار الفرنسي، مطالبة المواطنين بتجنب محيط الواقعة.

وذكرت المحطة أن هناك فردا واحدا على الأقل يتحصن في المتحف الأثري.

وبحسب البيانات، أطلقت عاملة نظافة الإنذار صباح اليوم، حيث لم تتمكن من فتح باب المتحف الموصد من الداخل.

وذكرت المحطة استنادا إلى مصادر لم تسمها أنه تم اكتشاف كتابات باللغة العربية في المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" أن إحدى هذه الكتابات تقول: "المتحف سيصبح جحيما".



