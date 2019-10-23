بحث تعديل النظام المحاسبي للبنك المركزي التركي بهدف دعم موازنة الحكومة

قال مصدر مطلع إن مسؤولي البنك المركزي التركي يناقشون تعديل النظام المحاسبي للبنك من أجل زيادة التوزيعات النقدية التي تحصل عليها الحكومة من أرباح البنك والمساعدة في تغطية عجز الموازنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن التغيير سيسمح للبنك بتسجيل الأرباح والخسائر غير المحققة نتيجة التغيير في القيمة السوقية لأرصدته من العملات الأجنبية والذهب باعتبارها كدخل في حساب يسمى "حساب إعادة التقييم".

يذكر أن البنك المركزي التركي يمنح جزءا كبيرا من أرباحه السنوية إلى الخزانة العامة باعتبارها أكبر مساهم في البنك.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتضح حتى الآن اتجاه هذه المناقشات وما إذا كانت ستسفر عن إقرار التغييرات المقترحة أم لا. وتحتاج هذه التغييرات إلى إقرارها كقانون من جانب البرلمان التركي حتى تدخل حيز التطبيق.

يذكر أن البنك المركزي التركي سجل حتى أمس فيما يسمى حساب إعادة التقييم 4ر61 مليار ليرة (5ر10 مليار دولار) .

ويقضي قانون البنك المركزي التركي الحالي، بعدم احتساب الخسائر أو الأرباح الناتجة عن التغيير في قيمة الليرة التركية ورصيد البنك من الذهب، خلال فترة الحساب، وعدم اعتبارها دخلا للبنك.

وبعد هذه الأنباء فقدت الليرة التركية ومؤشر بورصة الأوراق المالية جزءا من مكاسبها خلال تعاملات اليوم.