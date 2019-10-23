الهند: مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن بولاية «جامو وكشمير»

أعلنت شرطة ولاية "جامو وكشمير" في الهند اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة مسلحين في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن بمنطقة "أوانتيبورا"، مشيرة إلى أنه تم تحديد هويتهم.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين عند اشتباكهم مع قوات الأمن.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".



