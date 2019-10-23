كشف غموض سرقة 478 ألف جنيه من أمام بنك فى مدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، عاطل، لسرقته 478 ألف جنيه من صاحب محل حلويات بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بسرقة من أمام أحد البنوك بمصطفى النحاس، وفور انتقال قوة أمنية تم التقابل مع (أمير.م - 39 سنة)، مساعد مدير محل للحلويات، والذي قرر استلامه 478 ألف و690 جنيه داخل حقيبة من الفرع عمله لإيداعها بحساب المحل، وعقب وصوله أمام مدخل البنك فوجىء بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده، ولاذ بها بالفرار مستقلاً دراجة بخارية ولم يتمكن من التقاط أرقامها، قيادة شخص آخر كان بانتظاره ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال فحص كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكابها (رمضان.ح - 23 سنة)، عامل سابق بالمحل، و(عاطف.ع - 21 سنة)، و(محمود.ع - 19 سنة)، عاطلين، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

وأدلى المتهم الأول باعترفات أمام جهات التحقيق بأنه نظراً لسابقة عمله بالمحل عمل المجنى عليه وعلمه بطبيعة عمل الأخير وقيامه بتوريد المبالغ المالية قيمة إيراد المحل للبنك، فخطط لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهين الثانى والثالث لتنفيذ مخططه وأخبرهما بخط سير المجنى عليه عقب استلامه المبلغ لإيداعه بفرع البنك.