السفير الماليزي والجبلي يفتتحان منتدي الأعمال الماليزي بالقاهرة

افتتح اليوم بالقاهرة منتدي الاعمال الماليزي وقد صرح السفير محمد عبد رحمن سفير ماليزيا بالقاهرة بان هذا الوفد الاقتصادي هو الاول منذ اكثر من 8 سنوات، وان الفترة القادمه ستشهد ازدهار في العلاقات التجاريه بين مصر وماليزيا والاستثمارات الماليزيه في مجالي الطاقه والبترول بمصر وصلت الي حوالي 9 مليار دولار.

من جانب اخر قال شريف الجبلي رئيس مجلس الاعمال المصري – الماليزي بان حجم التجارة بين البلدين هو في حدود 550 مليون دولار عام 2018 وان هذا الرقم لا يرقي الي الحجم الاقليمي لكل من ماليزيا ومصر وان الصادرات المصريه هي في حدود 140 مليون وانه يجب زياده هذا الرقم ولذا فقد قام وفد من مجلس الاعمال المصري الماليزي بزيارة ماليزيا في شهر مايو 2019 مما فتح المجال لاعاده قنواه الاتصال بين مجتمع الاعمال بين البلدين بعد فترة ركود استمرت لعدة سنوات واكد علي اهميه التعاون بين البلدين في القارة الافريقيه لما لمصر من وزن كبير وتمهيدا لاتفاقيه التجارة الحرة بافريقيا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2020 كما ان هناك مجالات كثيرة اخري للتعاون وخاصه في مجال الطاقه الجديده والمتجدده و صناعه المعلوماتيه وكذلك التعاون في مجال صناعه الغذاء الحلال لما لماليزيا باع وخبرة كبيرة في تلك المجالات, وقد قام يوسراب يوسب المستشار التجاري لماليزيا بعمل عرض عن التطور الاقتصادي بماليزيا خلال الـ 40 عامل الماضيه والذي وصلت فيه صادرات ماليزيا الي 170 مليار دولار في 2018 كما ان ماليزيا وصلت الي المرتبه رقم 25 في قائمه اكبر المصدرين علي المستوي العالمي