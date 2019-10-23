 كوريا الجنوبية تبدي استعدادها لإجراء مناقشات مع الشمال بشأن جبل كومكانج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تبدي استعدادها لإجراء مناقشات مع الشمال بشأن جبل كومكانج

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:13 ص

أعلن المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لي سانج-مين، استعداد بلاده لإجراء المناقشات مع كوريا الشمالية من أجل حماية حقوق الملكية للشعب الكوري الجنوبي واستئناف وتنشيط الرحلات إلى جبل كومكانج وبموجب الاتفاقيات بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تصريحات مين التي وردت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء جاءت تعليقا على ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أمر بإزالة جميع المنشآت التي أنشأتها كوريا الجنوبية، بالتشاور مع السلطات الجنوبية ذات الصلة، وبناء منشآت كورية شمالية.

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