رئيس وزراء أيرلندا يؤيد تأجيل الموعد النهائي لـ«بريكست»

ذكر رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار، أنه يؤيد دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك لزعماء دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل "بريكست" وهو نهاية الشهر الجاري.

وأضاف فارادكار، الذي يعتبر خياره بشأن بريكست مؤثرا نظرا لأن بلاده هى الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي تشترك بحدود برية مع بريطانيا، حيث تتاخم أيرلندا الشمالية، أن ما يُسمى بـ"تمديد مرن" مطروح على الطاولة.

وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي، وتوسك في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء إلى أن ذلك سيجعل من الممكن لبريطانيا المغادرة قبل 31 يناير 2020، إذا تمت المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل جميع الأطراف الضرورية، حسب بيان من مكتب رئيس وزراء أيرلندا.