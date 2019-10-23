الشرطة الإيطالية تكشف أعمال فساد متعلقة بمراكز استقبال المهاجرين

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أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء أن مديري مراكز احتجاز المهاجرين بجنوب إيطاليا استخدموا الأموال العامة لإقامة حفلات خاصة وتجديد فيلا فاخرة وشراء سيارات فارهة، وإفساد لمسؤولين حكوميين، وتقديم بيانات انفاق زائفة.

وقالت الشرطة المالية إنه تم اتهام 25 شخصا بارتكاب جرائم تشمل التزوير وإساءة استخدام السلطة والفساد.

وقد استهدف رجال الشرطة ثلاث هيئات تعاونية تدير مراكز استقبال المهاجرين في أقاليم فروسينوني وكاسيرتا واسيرنيا.

وأضافت الشرطة أن المديرين قاموا على نحو مستمر بتحصيل أموال أكثر مما يتعين تحصيله من المؤسسات الحكومية كنفقات لاستقبال المهاجرين، وكان يساعدهم في تنفيذ خططهم مسؤولون رسميون ، يمنحهم المديرون رشاوى أو وظائف لأقاربهم.

وأوضحت الشرطة أن أعمال الفساد شملت استخدام أموال عامة من أجل تمويل حفل عيد الميلاد الـ18 لأبن أحد المديرين وأعمال تجديد فيلا وتزويدها بملعب لكرة التنس وشراء سيارتين من طراز بي ام دبليو.

وفي إطار حملتها قامت الشرطة بمصادرة أصول المشتبه بهم التي تبلغ نحو 3 مليون يورو (3ر3 مليون دولار).