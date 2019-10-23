إصلاح كسر خط مياه فايد بالإسماعيلية

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توجهت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة بعد تعرض خط مياه مدينة فايد بالإسماعيلية للكسر والذى يغذى المنطقة الواقعة ما بين فنارة وفايد بطريق القناة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة، الانتهاء من إصلاح خط 8 بوصة بفايد واصلاح كسر خط مياه اسبستوس ٦ بوصة بالقنطرة غرب والمغذى لمنطقة مساكن الجندى بالكامل، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي، واستعداد الشركة لحل أية مشاكل طارئة فور وقوعها.

وأكد عصمت أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة.