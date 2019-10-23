فيصل ندا لـ«الشروق» تحول العمل لأدبي والروائي للفيلم هو انتصار للسينما المصرية

ورش كتابة السيناريو الجماعية لا تهتم سوا بإضحاك الجمهور أو عرض مشاهد عنف وبلطجة

قال الكاتب والسينارست فيصل ندا، أنه بالرغم من أن جميع كتاباته هى نصوص سيناريوهات لأعمال سينمائية وتليفزيونية وإذاعية، وأنه لم يؤلف أعمال روائية خالصة، إلا أنه يرى أن تحول العمل الأدبي والروائي للفيلم إنتصار للسينما المصرية، مؤكدًا أن السينما العالمية اعتمدت في فترات رواجها على هذه النوعية من الأعمال.

وأبدى «ندا»، أسفه على غياب الدور الأخلاقي في الأعمال الفنية المقدمة على شاشات السينما والتليفزيون. وأرجع السبب في ذلك إلى ورش كتابة السيناريو الجماعية، والتي لا تهتم سوا بإضحاك الجمهور أو عرض مشاهد عنف وبلطجة.

وكشف السيناريست فيصل ندا، في تصريح خاص لـ«الشروق» أنه بصدد عمل مسلسل جديد بعنوان «الفرس الرابح»، تدور أحداثه بين دبي وباريس وأسبانيا، وهو يعرض ويعالج أهم القضايا التي تمر بها المنطقة العربية بأثرها.