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اختتمت، أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني (الممتاز ب) موسم 2019-2020.

أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية 18 مباراة، بواقع 6 لقاءات في كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

شهدت الجولة الأولى انتهاء 11 مباراة بالتعادل، منهم 6 لقاءات بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، و3 بنتيجة (1-1)، ومواجهتين بنتيجة (2-2).

واحتسبت 4 ركلات جزاء لأندية كوكاكولا، ومنتخب السويس، والنجوم و أبو قير، سُجل منهم 3 وأهدر النجوم ركلته.

هناك 3 لاعبين سجلوا هدفين، هم شادي حسين لاعب سيراميكا، وأحمد ترك مهاجم بترول أسيوط، ومحمود بكري لاعب بني سويف.

أكبر فوز في الجولة كان لصالح بني سويف بعد فوزه على علي شبان مسلمين قنا برباعية نظيفة، ولم تشهد أي مباراة تسجيل أكثر من 4 أهداف.

عجز هجومي

فشل 18 فريق في تسجيل أهداف، حيث تعادل سلبيًأ كل من المنيا وسوهاج و القناه والنجوم وبتروجت وجمهورية شبين ومالية كفر الزيات وغزل المحله وبيلا وفاركو والمنصوره والحمام.

بينما خسر شبان قنا أمام بني سويف (4-0)، وخسر طهطا أمام بترول أسيوط (2-0)، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس (2-0)، وخسر الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا (2-0)، وخسر النصر أمام كوكاكولا (1-0).

سقوط الكبار

من أبرز شواهد الجولة الأولى، سقوط الفرق الهابطة من الدوري الممتاز خلال الموسمين الماضيين، ففي المجموعة الثانية خسر الترسانة على أرضه أمام منتخب السويس (0-2)، وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز علي الداخلية بنفس النتيجة، بينما تعادل بتروجت وجمهورية شبين بدون أهداف، و تعادل القناه والنجوم أيضًا بدون أهداف، كما تعادل الرجاء مع سماد أبو قير (1-1).

كذلك سقط الأوليمبي بطل الدوري عام 1966 أمام دكرنس بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ميهوب أبرز الضحايا

لم تتمهل إدارة نادي الترسانة بطل الدوري عام 1963 سوى جولة واحدة، لتقرر إقالة علاء ميهوب بعد ساعات من الخسارة أمام منتخب السويس.

وأسندت إدارة الشواكيش مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لنجم الفريق السابق، مؤمن عبد الغفار.