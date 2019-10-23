النيران الصديقة تقود برشلونة لفوز صعب على سلافيا براج بدوري الأبطال

انفرد برشلونة الإسباني بصدارة ترتيب المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما حقق فوزا عسيرا 2 / 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة التي شهدت أيضا انتصارا ثمينا لإنتر الإيطالي 2 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وارتفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما احتل إنتر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دورتموند، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وقبع سلافيا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وكان الفريق التشيكي ندا حقيقيا لبرشلونة، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة، وكان بإمكانه اقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير لولا براعة الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي تصدى ببراعة لهجمات أصحاب الأرض.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، غير أن يان بوريل أدرك التعادل لسلافيا في الدقيقة 50.

وجاء هدف الفوز الثمين لبرشلونة عبر النيران الصديقة عن طريق النيجيري بيتر أولاينكا لاعب سلافيا، الذي أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة 57، ليمنح الفريق الإسباني فوزه السادس على التوالي في مختلف المسابقات.