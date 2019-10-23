وزيرة العدل الألمانية تطالب بتصدي أكثر حسما لمعاداة السامية

طالبت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، الشرطة والقضاء بتصدي أكثر حسما لمعاداة السامية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "أنتظر من الشرطة والقضاء حساسية أعلى عند التعامل مع جرائم معادية للسامية".

وذكرت لامبرشت أن سلطات الإدعاء العام في ولاية بافاريا بعثت بإشارة صحيحة في هذا الاتجاه، وقالت: "إنهم لم يعدوا يوقفون إجراءات التحقيق بسبب عدم الأهمية أو محدودية الجرم إذا تعلق الأمر بخلفية معادية للسامية. يتعين تطبيق ذلك في كافة أنحاء ألمانيا".

كما طالبات الوزيرة بتوفير أفضل حماية ممكنة للمنشآت اليهودية، وقالت: "هذه مهمة الولايات، ويجب أن تفي بها على نحو حازم".

يُذكر أن ألمانيا مدججا بالسلاح حاول قبل أسابيع قليلة التسلل إلى معبد يهودي في مدينة هاله، حيث كان يتواجد نحو 50 فردا للاحتفال بأهم عيد يهودي، يوم كيبور.

وعندما أخفق الرجل في خططه، قام بإطلاق النار على أفراد في الشارع، ما أسفر عن مقتل امرأة، 40 عاما، ورجل، 20 عاما، كان داخل مطعم للشاورما، كما أصاب آخرين.

وقد اعترف المتهم، الذي يقبع حاليا في السجن الاحتياطي، بارتكاب الجريمة وبدوافعه اليمينية المتطرفة المعادية للسامية.



