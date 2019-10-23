الأمطار والسيول تجتاح الشرقية وتتسبب في مصرع طفلة وغلق الطريق الصحراوي

تعرضت محافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية، لموجة غير مسبوقة من الأمطار والسيول التي اجتحت أرجاء عدة مدن وماركز بالمحافظة، فيما أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حالة الاستنفار القصوى لموجهة التقلبات الجوية، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والدفع بأكبر عدد من سيارات "الكسح" لشفط المياه من الشوارع والعمل على تسيير الطرق وفتح الاختناقات المرورية التي سببتها المياه.

وبدأت الأمطار في الهطول على مدن العاشر من رمضان وبلبيس ومشتول السوق، منذ الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، قبل أن تتفاقم الأزمة بسيول ضربت مدينة العاشر من رمضان، وتسببت في حالة من الشلل التام بالحكرة المرورية، ما إضطار محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، للتحرك بنفسه وإدارة الأزمة من هناك.

وفور وصول محافظ الشرقية إلى العاشر من رمضان، إنضم له المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، حيث بدأت أعمال "الكسح" وشفط المياه من الطرقات تؤتي ثمارها نوعًا ما، فيما ظل الأمر على ما هو عليه بالطريق الصحراوي حتى صباح الأربعاء.

وزاد الطين بلة هبوط أرضي بعمق متر ونصف بالطريق الدائري الإقليمي، ما دفع أغلب السائقين للاعتما على طريق "أبو حماد" للتوجه في رحلاتهم من وإلى مدينة الزقازيق.

وأدى سقوط الأمطار بغزارة إلى مصرع الطفلة "مروة صادق عبدالحميد" 9 سنوات؛ بعدما صعقتها الكهرباء حال ملامستها عمود إنارة بالحي الرابع عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، حيث سقطت الفتاة جثة هامدة في سيول الأمطار، قبل أن يتم انتشالها بواسطة "لودر"، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتها.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت موجة الأمطار هطولها من جديد على مدن الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس، فيما استمر الشلل المروري لحركة السيارات على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" لعدة ساعات.

من جانبه، أعطى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليماته المُشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، والعمل على سرعة التصدي لموجة سقوط الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء المحافظة.

وأمر المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة التقلبات الجوية السيئة، والتى شهدتها المحافظة منذ مساء الثلاثاء، ولحين استقرار الأحوال الجوية، موضحًا أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى الدفعت بعدد من سيارات كسح وشفط المياه، كما تم التأكد من تسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحسن إدارة الأزمة والتغلب عليها.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً في المراكز والمدن التي تتعرض لسقوط الأمطار، لضمان عدم إعاقة حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء والتأكد من تغطية الأسلاك المكشوفة حفاظًا علي الأرواح والممتلكات.