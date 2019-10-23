التشويش مجددا على أحد مؤسسي «البديل» الألماني أثناء محاضرة له

تعرض أستاذ الاقتصاد الألماني، بِرند لوكّه، أحد مؤسسي حزب البديل من أجل ألمانيا، مجددا للتشويش اليوم الأربعاء، من قبل نحو 10 إلى 15 من أعضاء حزب اليسار الألماني، حيث تسلل هؤلاء المحتجون إلى قاعة المحاضرة بجامعة هامبورج، ورددوا عبارات مثل "لا حق في الدعاية النازية"، وذلك حسبما أكد شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وأنهى لوكه محاضرته مبكرا وغادر القاعة وانصرف بسيارته.

وكان البروفيسور لوكه قد تعرض للسباب في أول محاضرة له بعد عودته لجامعة هامبورج قبل أسبوع، حيث أهانه مجهولون بالقول "خنزير نازي"، وضيقوا عليه الخناق ومنعوه من الحديث.

وشارك في هذا الاحتجاج أيضا أعضاء من حملة "أعداء الفاشية"، التي تستهدف التطرف اليميني.