ارتفاع الخسائر بسبب إعصار «هاجيبيس» في اليابان إلى 810 ملايين دولار

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أعلنت الحكومة اليابانية أن الأضرار التي ألحقها إعصار "هاجيبيس" بقطاعات الزراعة والغابات والصيد السمكي بلغت ما يقارب 810 ملايين دولار، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

فقد أعلن المسؤولون بوزارة الزراعة والغابات والصيد السمكي أن المبلغ الإجمالي يشمل الخسارات المالية التي تم الإبلاغ عنها حتى صباح اليوم في 37 مقاطعة.

فقد بلغت الخسائر التي لحقت بالمنشآت الزراعية مثل الخزانات وشبكات الصرف حوالي 320 مليون دولار. وقد أبلغ عن وقوع مثل هذه الأضرار في أكثر من 6000 موقع.

وبلغت الأضرار التي لحقت بمحاصيل الأرز والتفاح ومنتجات زراعية أخرى حوالي 75 مليون دولار.

أما طرق الغابات ومصانع معالجة الخشب ومنشآت أخرى بقطاع الغابات فقد تكبدت أضرارا تقدر بـ 195 مليون دولار تقريبا.

والأضرار التي لحقت بموانئ الصيد ومنشآت الصيد الأخرى فقد بلغت نحو 80 مليون دولار.