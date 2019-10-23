غلق باب الاكتتاب في الإصدار الدولي الثالث للصكوك السيادية السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، انتهاء استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية البالغة قيمتها 5 .2 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إنه" تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5. 2 مليار دولار (ما يعادل 38 .9 مليار ريال)، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة عشر سنوات".

وشهد الإصدار، طبقا للبيان، طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف إجمالي الإصدار.

وقالت الوزارة أنه "تم تعيين كل من بنك جي بي مورجان وستاندارد تشارترد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري الإصدار، وسيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية".

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت أمس أن العائد المنتظر للصكوك يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق مستوى سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفق الوثيقة.

وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2019.

كانت السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي إنها جمعت 3 مليارات يورو ( 3 .3 مليار دولار)، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل 8 سنوات وبعائد 78. 0% وملياري مليار يورو لأجل 20 سنة وبعائد 04. 2%.