«الاستشاري المصري الهولندي» يبحث موقف مشروعات التكيف مع تغير المناخ وتطوير الري

ويناقش دراسة حول تحسين نوعية المياه في المصارف

عقد المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، اجتماعا اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، تضمَّن نقاشات حول المشروعات المشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية وتطوير نظم الري والصرف.

وتضمنَّت جلسات الاجتماع كذلك عرضا عن أنظمة الري والصرف الحديث وتحديث وتسجيل الأراضي الزراعية، كما تطرقت إلى موضوعات تتعلق بالتغيرات المناخية والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

كما ناقش المجتمعون كيفية تطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في مصر ورفع كفاءته من خلال الإطلاع على أحدث النظم في العالم وتطبيق ما يتناسب منها مع الظروف المصرية، وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.

وتضمنت المناقشات كيفية تضمين المشروعات الكبىرى لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وأطر التعاون بين الجانبين من خلال تقديم المشورة الفنية ورفع القدرات البشرية في هذا المجال.

وناقش الاجتماع أيضًا مشروع دراسة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية الجاري تنفيذه بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

واستعرض كذلك عددا من الدراسات التي نفذها المجلس بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول استراتيجية معالجة الصرف الصحي وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من المحطات ومشروع لنظام الإنذار المبكر من الأمطار في مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة في المدن والمناطق الحضرية.

كما تعرض الاجتماع لأهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر، والتي تمت خلال الفترة من 2 حتى 11 أبريل الماضي، والتي كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الإنمائي للحكومة الهولندية في مصر، بعد غياب لمدة 8 سنوات منذ عام 2011، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها في البرنامج الجديد والمقدم في شكل منحة من الحكومة الهولندية، والذي سيستمر حتى العام 2022.

ويركز البرنامج الانمائي الجديد على مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي.

ترأس الجانب المصري: وزير الموارد المائية والري، بينما مثلت الجانب الهولندي: ليز فان دوين، مديرة المياه بوزارة البنية التحتية والمياه.

يذكر أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تأسس عام 1976، لدعم تبادل الخبرات بين حكومتي البلدين في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وعلى رأسها: تعظيم العائد من المياه في قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.