الإمارات وليتوانيا يستعرضان جهود التعاون الاقتصادي المطروحة للمرحلة المقبلة

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بحث وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري مع مستشار حكومة ليتوانيا الجيرداس ستونتشايتس سبل تنمية جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الأربعاء، بأن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع جهود التعاون الثنائي في كافة المجالات التنموية والمخرجات الإيجابية للزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين المرحلة الماضية، وما أسفرت عنه من تفاهمات لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز الحوار الاقتصادي ووضع آليات عمل واضحة للارتقاء بحجم التبادل التجاري وتأسيس شراكات استثمارية وتطوير برامج تعاون بين الجهات والمؤسسات المختصة من البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتحديداً في مجالات الابتكار والطاقة المتجددة والنقل الجوي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

واتفق الجانبان على أهمية تسريع إجراءات تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز روابط الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع إلى نحو 105 ملايين دولار بنهاية 2018 مقابل حوالي 90 مليون دولار في 2017 بزيادة تتجاوز 16%.