تشكيل هيئات قضائية عراقية للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين خلال التظاهرات

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، عن تشكيل هيئات تحقيق للنظر بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بغداد ومدن أخري في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وقال زيدان في بيان صحفي، إنه تم "تشكيل هيئات تحقيق في كل محافظة من المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات، وأن الهيئة الواحدة تتكون من 3 قضاة تحقيق وعضو إدعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداء على وسائل الإعلام، على ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا المحال من الحكومة".

ودعا جميع "المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها، وفي حال تسجيل أخبار سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستكمال التحقيق فيها".

وكانت الحكومية العراقية قد أحالت قادة العمليات العسكرية والأمنية والاستخبارية ومكافحة الارهاب والشغب والإجرام إلى القضاء للتحقيق معهم بشأن مقتل أكثر 157 متظاهرا غالبيتهم العظمى في بغداد وإصابة أكثر من 5 آلاف مصاب.