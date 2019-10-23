 الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل تحصن داخل متحف جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل تحصن داخل متحف جنوبي البلاد

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 1:30 م

أعلنت السلطات الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، القبض على رجل تحصن داحل متحف بجنوبى فرنسا.

وتوجهت وحدة من القوات الخاصة، التي يُجرى الاستعانة بها في مثل هذه الحالات، إلى مكان الواقعة في بلدية سان رافاييل بإقليم فار الفرنسي.

وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب محيط الواقعة.

وكانت عاملة نظافة أطلقت الإنذار صباح اليوم، حيث لم تتمكن من فتح باب المتحف الموصد من الداخل.

وبحسب بيانات الشرطة، تم اكتشاف كتابات تهديدية باللغة العربية في المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" أن إحدى هذه الكتابات تقول: "المتحف سيصبح جحيما".


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