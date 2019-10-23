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مقتل 14 متمردا في بوروندي خلال اشتباكات مع الجيش

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:26 م

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إن 14 مسلحًا قتلوا في بوروندي بشرق إفريقيا خلال قتال مع القوات العسكرية.

وذكر نائب المتحدث باسم الشرطة مويس نكورونزيزا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء في مقاطعة بوبانزا شمال غربي البلاد خلال مواجهة مع "مجرمين يحملون بنادق".

وأضاف: "كانت مجموعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكانت تريد ارتكاب جرائم قتل".

وتمت مصادرة 11 بندقية، وفقا لوزارة الأمن العام البوروندية.

وأعلنت حركة "آر إي دي تابارا" المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويسود بوروندي عدم الاستقرار منذ سنوات، حيث انغمست البلاد في اضطرابات مدنية عام 2015 بعدما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا قراره بالسعي للحصول على ولاية ثالثة في منصبه رغم تحديد الدستور لمدد حكم الرئيس بفترتين.


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