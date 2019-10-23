قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك رئيسًا رسميًا للبلاد وله كامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات بما يكفله الدستور.

وقد افتتح رئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة عبد الفتاح مورو، الجلسة الاستثنائية المخصصة لأداء اليمين، بكلمة وجه فيها التحية لقيس سعيد، ولكل من حضر الجلسة للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد.

وثمن مورو الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الجيش والشرطة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ولكل من شارك في استكمال المسار الانتخابي خلال المدة الدستورية التي تبلغ 90 يومًا.

ثم دعا مورو الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين، وفقًا للفصل 76 من الدستور التونسي، ونصه كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

وحضر هذه الجلسة أعضاء مجلس نواب الشعب القائم، والرؤساء السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة، وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.