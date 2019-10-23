الجيش الأمريكي يؤسس فرقة لحماية الآثار والتراث بمناطق النزاع

يسعى الجيش الأمريكي لتشكيل مجموعة ضمن صفوفه من المتخصصين الذين سيساعدون في حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع حول العالم، على غرار فرقة "رجال الآثار" التي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلى عكس فرقة الحرب العالمية الثانية، التي كانت تتألف من 345 رجلا وامرأة من 14 دولة مختلفة ساعدوا في استعادة ملايين من الأعمال الفنية العريقة التي استولى عليها النظام النازي، فإن مبادرة الجيش الأمريكي الجديدة ستركز على تثقيف الجنود.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المبادرة لن تعمل على استعادة أي أعمال فنية بقدر العمل على حمايتها للآثار، مشيرة إلى أن هدفها هو تعليم الجنود بالتاريخ الثقافي وأماكن الأعمال الفنية والأثرية في الدول التي تشهد نزاعات، حتى يتمكنوا من الحيال دون سرقة تلك المعالم أو قصفها بالطائرات أو القتال بجانب المواقع الأثرية.

وأعلن القائد الاحتياطي بالجيش الأمريكي، سكوت ديجيسي، ومديرة مبادرة الإنقاذ الثقافي السميثسونية، كورين فيجنير، إنشاء فرقة عمل ستتعاون مع مؤسسة سميثسونيان لتدريب المجندين بشكل رئيسي من أمناء المتاحف والمثقفين والأرشيفيين وعلماء الآثار وآخرين من محترفي الفنون الذين ضمن قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي.

وأشار ديجيسي إلى أن المجندين الجدد بالجيش الأمريكي من ذوي الخلفيات المناسبة، يمكنهم أيضا الانضمام إلى المجموعة التي سيكون مقرها في قيادة الشؤون المدنية للجيش والعمليات النفسية في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة سميثسونيان أول مخيم تدريبي مدته 5 أيام للمجموعة الأولى من المتقدمين في مارس 2020، بهدف تحضير 25 شخصا مستعدا لتطبيق معرفته في الميدان بحلول نهاية المخيم، ومن المرجح أن يتم نشر تلك الفرقة مع القوات الأمريكية في مناطق النزاعات حول العالم.

وستسعى الفرقة الثقافية الأمريكية لمساعدة دول العالم بعد تعرضها لأحداث كارثية مثل زلزال هايتي في 2010، والذي دفن آلاف من الآثار والتحف الفنية العتيقة.



