وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يستعرضان التعاون العسكري بين بلديهما

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر "مجالات التعاون العسكري بين البلدين".

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين بحثا "مجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها".

كانت سفارة واشنطن في الرياض قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن إسبر أكد خلال لقائه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن نشر القوات الأمريكية في المملكة يأتي "لردع السلوك الإيراني الخبيث".

وقالت السفارة إن العاهل السعودي اتفق خلال لقائه اليوم مع إسبر "على أن نشر القوات الأمريكية في المملكة، يأتي من أجل اتخاذ موقف حازم في المنطقة لردع السلوك الإيراني الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

كان إسبر قد وصل إلى الرياض امس الاثنين، وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسعي روسيا لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن نشر قوات في السعودية في اعقاب هجمات على منشأت ارامكو النفطية السعودية، والتي حملت الرياض ولندن وبرلين وباريس ايران المسؤولية عنها، ولكن طهران نفت ذلك.