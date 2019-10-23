وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء

استعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة، ملامح الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية للنهوض بالشركات وتحسين أدائها والتي تتوازي مع الهيكلة الفنية، ومنها إعداد قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات..مؤكدا الحرص على تواصل عقد لقاءات دورية مع رؤساء النقابات العامة، موجها بتحديد موعد للقاء شهري بين إدارات الشركات التابعة وممثلى اللجان النقابية، وذلك بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وشدد توفيق، خلال الاجتماع، على أهمية عنصر التدريب للعاملين والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركات، والعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء بما يعود بالنفع على العاملين والشركات.

وأشار إلى برنامج تقييم رؤساء الشركات التابعة وقياس الملاءمة الوظيفية والسمات القيادية والإدارية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للوزارة، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية رؤساء النقابات وما تم عرضه في لقاءات سابقة في هذا الشأن، وكذلك الحرص على تصعيد قيادات الصف الثاني بالشركات بعد التأكد من انطباق المعايير والاشتراطات المشار إليها واجتيازهم الاختبارات المؤهلة.

وأكد على عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام قبل إقرارها على رؤساء النقابات بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري في هذا الشأن من أعمالها، انطلاقا من الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات وإيمانا بأهمية دورهم.