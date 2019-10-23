قيادي «حوثي» ينفي تشكيل لجنة للتهدئة مع السعودية



نفى مصدر قيادي في جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تهدئة بين جماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمملكة العربية السعودية، من أجل وقف القتال.

وقال المصدر، الذي خاض مشاورات سابقة مع الحكومة اليمنية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب .أ)، إنه لا يوجد حتى الآن أي لجنة مشتركة بين الحوثيين والسعودية من أجل التهدئة ووقف القتال.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه:" لا يوجد أي شيئ يمكن أن نخفيه عن شعبنا.. لو تشكلت أي لجنة لأعلنا عنها".

وخلال الساعات الماضية، كانت بعض وسائل الإعلام، قد نشرت خبرا يفيد بتشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعودية وجماعة الحوثي، بهدف بحث إجراءات وقف القتال على الحدود اليمنية مع المملكة ووقف الغارات الجوية على اليمن من قبل التحالف العربي.

وقبل حوالي شهر أعلنت جماعة الحوثي، مبادرة من طرف واحد تمثلت بوقف إطلاق جميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه السعودية، مطالبة المملكة بإجراء مماثل يعمل على وقف الهجمات الجوية في اليمن.

وجاءت هذه المبادرة بعد حوالي أسبوع، من تعرض معملي نفط تابعين لشركة أرامكوا السعودية، لهجمات أدت إلى توقف كبير لضخ النفط يقدر بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا، فيما تبنت جماعة الحوثي العملية، وقالت إنها نفذت ذلك بعشر طائرات مسيرة.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا مستمرة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية المستمرة منذ 5 أعوام، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف وتسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



