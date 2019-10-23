محافظة الإسكندرية: تدريب الدفعة الثانية للمبادرة القومية للمسئول الحكومي الأحد المقبل

حددت محافظة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، موعدًا لبدء تدريب الدفعة الثانية للمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، أمس الثلاثاء، بالمرشحين الذين سيتم اختيارهم للدفعة الثانية ببرنامج المبادرة القومية "للمسئول الحكومي المحترف"، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها بالمحافظة ٢٩ سبتمبر الماضي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية، بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار جمال إلى أن البرنامج يشتمل على سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية في المجالات المختلفة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد أنه تم مراعاة التنوع في الاختيار بين المتدربين لحدوث تكامل بين كافة الفئات والخبرات، خاصة أن تنمية الكوادر البشرية هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية والتي تلعب دورا هاما في تغيير منظومة العمل من خلال إحداث تنمية مستدامة ، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الإستراتيجية المستهدفة.

وطالب نائب محافظ الإسكندرية، الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم، مشددًا على ضرورة نقل الخبرات التي سيتم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى الاستفادة من البرنامج.

حضر اللقاء اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، ومؤمن العشماوي مدير مشروع "المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف".