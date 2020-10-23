 الجزائر تسجل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:18 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر يوم الخميس، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 إصابة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 55 ألفا و357.

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى رصد 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1888. بالمقابل تماثل 136 مريضا للشفاء ليصبح عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 38 ألفا و618. في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.

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