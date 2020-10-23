حمدوك يُرحب بتوقيع ترامب أمرا تنفيذيا برفع السودان من لائحة الإرهاب

رحّب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي يقضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، توطئةً لمخاطبة الكونجرس الأمريكي بإلغاء التشريع الذي بموجبه تم وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، نحو استعادة وضع الحصانة السيادية للسودان بإجازة قانون سلام السودان، والذي يُحصّنه من أي دعاوى مشابهة في المستقبل.

وقال حمدوك، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أشكُر الرئيس ترامب لتوقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكد الاستمرار في التنسيق مع الإدارة الأمريكية والكونجرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت، معربا عن التطلع لإقامة علاقات خارجية تخدم مصالح الشعب السوداني على أفضل وجه.

وأضاف "سيفتح هذا القرار الباب واسعاً لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي وللنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات الإقليمية والدولية، كما يساعد هذا القرار في تسهيل تحويلات المواطنين السودانيين بدول المهجر بطرق سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية، فضلاً عن الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وبناء المؤسسات الوطنية كالخطوط الجوية والبحرية السودانية والسكة حديد، كما سيسهم هذا القرار في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد".

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، إلى أن مبلغ التعويضات البالغ قدره ٣٣٥ مليون دولار تم إيداعه في حساب مشترك وفق اتفاقية ثلاثية تضم ممثلاً عن كل من السودان وأمريكا وبنك التسويات العالمي، الذي أودع فيه المبلغ، ونص الاتفاق الثلاثي على تسلُّم التعويضات بواسطة أُسر الضحايا الأمريكيين بعد رفع اسم السودان من القائمة، ويتحقق من أن جميع العمليات المتعلقة بعملية رفع اسمه قد انتهت.