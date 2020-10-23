فحص كورونا لـ 25743 مواطنًا بالمعمل الإقليمي المشترك في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق، بالشرقية، فحص الحمض النووي PCR، بشأن بيان مدى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد لـ 25743 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، وذلك منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضح مسعود، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، والتي جرت بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن مواعيد الحجز وسحب العينات تتم بصورة يومية من الساعة التاسعة صباحًا، بما في ذلك من العطلات الرسمية والراحات، على أن يحجز راغب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، وبعدها يتم استيفاء الأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.