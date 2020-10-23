العامة للانتخابات تسلم لجان المرحلة الأولى مستلزمات التصويت بانتخابات النواب

سلمت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية المقار الانتخابية للمرحلة الأولي فى المحافظات جميع المستلزمات اللوجيستية الخاصة بعمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية، متمثلة فى الصناديق البلاستيكية، والكبائن والستائر التى سيقف خلفها الناخب، واللوحات الإرشادية، والشمع الأحمر، وإستيكرات إغلاق المظاريف، والأحبار الفسفورية، والأقلام الجافة لمنع استخدام أقلام تحتوى على الأحبار السرية .

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ"الشروق" إن الإدارة العامة انتهت من التنسيق بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار في محيط المراكز الانتخابية في حال حدوث أي طارىء، وتابع أنه سيتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع في مكان منخفض نسبيا لمراعاة ذوى الاحتياجات وحتى يكون في متناوله، كما نوه بأنه سيتم نشر ضابطات الشرطة في اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدة كبار السن في هذه اللجان.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للانتخابات تقوم بدور تنسيقي بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين أجهزة الشرطة، موضحا أن الإدارة، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تساعد في تنقية قاعدة بيانات الناخبين، حيث تقوم الإدارة العامة للانتخابات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للانتخابات بإضافة في كشوف الناخبين من بلغ 18 عاما وأيضا حذف من هذه الكشوف أسماء المتوفين، فضلا عن التنسيق بين مصلحة الجوازات والهيئة الوطنية بالنسبة المصريين المتجنسين حيث يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية ما دام مر على تجنسه 5 أعوام، له الحق وكذلك حذف من أسقطت عنهم الجنسية طبقا للقانون.

وأكد المصدر أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون؛ وذلك تحت اشراف عضو الهيئة القضائية، ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.