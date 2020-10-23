فى الآونة الأخيرة تصاعدت أصوات فى بلاد كثيرة تدعو للتوقف عن تطعيم الأطفال أو تناولهم لقاح الإنفلونزا الموسمية مع الكبار، بل امتد الأمر للدعوة لعدم تناول الأطفال للقاحات التى تقيهم شر أمراض كثيرة منها الدرن الرئوى والحسبة وغيرها. فهل هذا أمر بالفعل يستدعى التفكير فيه؟



بالقطع لا، فقد كانت اللقاحات المكتشفة على مر أعوام سابقة انتصارا للعلم فى مواجهة أمراض خطيرة للأطفال منها شلل الأطفال والدفتريا والحصبة، أيضا الالتهاب الرئوى وأضيف إليها أخيرا الإنفلونزا الموسمية.



> تناول التطعيمات فى موعدها يحمى الأطفال من أمراض خطيرة تستدعى أحيانا دخولهم المستشفيات وتوفر لهم الحماية من مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة.



> كثيرا ما تحدث أن تنتشر العدوى بصورة وبائية تسبب خسائر كبيرة كتلك التى تحدث فى بلاد كالولايات المتحدة حينما يرفض الآباء تطعيم أبنائهم تحت زعم أن التطعيم الثلاثى يتسبب فى إصابة الأطفال بالتوحد.



> تطعيم الأطفال لا يقيهم وحدهم إنما بالطبع يقى أفراد العائلة ومنها الأجواء الأكثر عرضة للعدوى أيضا زملاء المدرسة وأقرانهم فى الأنشطة المختلفة.



> كل اللقاحات التى تستخدم إلى الآن حول العالم آمنة وتمت عليها دراسات مختلفة متعددة ومازالت حتى الآن يتم تقييمها بانتظام فلا خطورة على الإطلاق فى تناولها.



> يجب الحرص على مواعيد لقاحات الأطفال والتى تحرص النظم الصحية المختلفة ومنها مصر على تسجيلها فى دفتر صغير للتطعيمات ويتم أيضا فى أحيان كثيرة الإعلان عنها فى وسائل الإعلام. يعد جدول التطعيمات الذى وفقا له يتم تطعيم الأطفال فى مصر من أفضل الجداول المستخدمة لحماية الأطفال مقارنة بدول أخرى، لذا يجب الحرص على اتباعه حماية لأطفالنا.



> قد تحدث بعض الأعراض الجانبية عند تناول اللقاح والتى يجب ألا تستدعى القلق مثل الألم فى مكان التطعيم، بعض من ارتفاع درجة حرارة الطفل أو الاحمرار فى الجلد، أعراض تستدعى بعضا من الرعاية والتطمين للطفل مع استخدام خافض للحرارة أو مضاد للألم. أما إذا تعدت الأعراض حدودها البسيطة فيجب استشارة الطبيب على الفور.



> نعم للقاح الإنفلونزا الموسمى للأسرة بالكامل هذا العام حتى الأطفال، فالواقع الذى نعيشه فى ظل اجتياح فيروس كوفيدــ١٩ العالم يستدعى أن نستعد بكل ما نملك من وسائل علمية متاحة.