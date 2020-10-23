ترامب يخطر الكونجرس بنيته شطب السودان من قائمة الإرهاب

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بنيته شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رسمية اليوم الجمعة، تأتي بعد تغريدة له بهذا الشأن في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأكد البيت الأبيض أن الخطوة الرسمية باتت ممكنة بعدما قام السودان بتحويل 335 مليون دولار في حساب لمساعدة ضحايا الإرهاب وأسرهم.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن "اليوم يمثل خطوة للأمام مهمة للغاية في العلاقات الثنائية الأمريكية السودانية، ويدشن نقطة تحول محورية بالنسبة للسودان".



ويتعين على الكونجرس الآن التحرك تشريعيا لاستكمال العملية.



ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى سلوك النظام السابق في الخرطوم، والذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.