موسكو ويريفان تدعوان لسحب المسلحين الأجانب فورا من قره باغ



دعت الخارجية الروسية والسفارة الأرمنية لدى موسكو إلى السحب الفوري للمسلحين الأجانب من منطقة النزاع في إقليم "قره باغ".

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عقب لقاء اليوم الجمعة جمع أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية وسفير أرمينيا في روسيا وردان توغانيان- إن الطرفين تبادلا وجهات النظر على خلفية التصعيد المستمر في قره باغ.

وشددت على أن نقل عناصر جماعات مسلحة غير شرعية من بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المنطقة أمر مرفوض، ومن الضروري سحبهم من هناك دون تأخير.

وفي وقت سابق، عبرت روسيا مرارا عن بالغ قلقها إزاء تقارير تتحدث عن نقل مسلحين أجانب إلى قره باغ، مؤكدة أنها تملك معلومات تثبت صحة هذه البيانات.