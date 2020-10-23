 المكسيك تسجل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 7:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 7:56 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 874171، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 87894 وفاة.
ورجحت الصحة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب ضعف إمكانية التسجيل والوعي الصحي لدى المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.وتعد أمريكا اللاتينية "المنطقة الأكثر انتشارا" لفيروس كورونا في العالم.

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