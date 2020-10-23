البرازيل تسحب فرق الطوارئ التي نشرتها لإخماد حرائق الغابات

سحب المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (آي.بي.إيه.إم.إيه) جميع فرق الطوارئ التي تم نشرها لإخماد حرائق الغابات في البلاد، معللا السبب في ذلك إلى نقص الأموال.

وجاء في خطاب وقعه مدير المركز الوطني لمكافحة حرائق الغابات (بريفوجو) ونقله موقع "جي1" الإخباري "إنني أصدر أوامر بسحب جميع فرق إطفاء حرائق الغابات إلى قواعدها.

ودخل القرار حيز التنفيذ أمس الخميس.

وقالت صحيفة "استادو دو إس باولو" وقناة "تي في جلوبو" التلفزيونية إن رجال الإطفاء لأغراض الطوارئ عادوا بالفعل.

وأورد المعهد مشكلات منذ أيلول/سبتبمر الماضي فيما يتعلق بتفويض الحصول على أموال من وزارة المالية وهناك على ما يبدو متأخرات بقيمة حوالي 19 مليون ريس (4ر3 مليون دولار)، طبقا لتقارير إعلامية.

وقال وزير البيئة ريكاردو ساليس أواخر آب/أغسطس الماضي إن إخماد الحرائق سيتوقف لأسباب مالية، لكن نائب رئيس البرازيل، هاميلتون موراو قال إن ذلك سابق لأوانه و إن العمليات سوف تستمر.

وتندلع حرائق في مناطق مختلفة في البرازيل، في منطقة الأمازون وفي منطقة بانتانال، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة في العالم.

وتم تسجيل 89 ألفا و604 من الحرائق أمس الخميس في منطقة الأمازون، طبقا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

وفي منطقة "بانتانال" بلغ عدد الحرائق حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 18 ألفا و259، وهو أكبر عدد بالفعل من الحرائق السنوية منذ عام 2005 .