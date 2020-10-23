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تابع تغطية «الشروق» لفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:16 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:16 م

انطلق مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة اليوم الجمعة، والتي تقام حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتنشر «الشروق» تغطيتها الخبرية الشاملة لأخبار المهرجان عبر الروابط التالية..

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