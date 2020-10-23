روما تغلق النوادي الليلية لكبح انتشار كورونا عبر إيطاليا

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أعلنت مدينة روما اليوم الجمعة أنه سوف يتم غلق مواقع السهر الليلي الأكثر شهرة في المدينة في عطلات نهاية الأسابيع في إطار تدابير لمكافحة فيروس كورونا.

وينطبق الإجراء الذي سوف يسرى أيام الجمعة والسبت من التاسعة مساء إلى منتصف الليل، على مناطق كامبو دي فيوري وبياتسا تريلوسا وبياتسا مادونا دي مونتي وفيا ديل بيجنيتو.

عادة ما تمتلئ الميادين التي تسمح بسير المشاة والشوارع في الضواحي المليئة بالحانات والمطاعم، في المساء بالشباب الذين يلتقون في الأماكن المفتوحة.

ومازال يتم السماح للأشخاص بالذهاب إلى الحانات والمطاعم أو المنازل الخاصة في المنطقة المقيدة ولكن لن يتم السماح بالتسكع.

ويأتي ذلك في إطار تعامل السلطات الإيطالية مع أزمة جديدة متصاعدة لفيروس كورونا بمجموعة من الإجراءات المحلية بينما تواصل الحكومة استبعاد إغلاق وطني.

وقالت وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي لصحيفة كوريري ديلا سيرا: "أداؤنا جيد ونفعل كل ما في وسعنا لتجنب إغلاق شامل لأنه سوف يكون ضربة كبيرة للغاية لاقتصاد البلاد وللسلامة الاجتماعية".

وارتفعت الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 16 ألف حالة أمس الخميس.