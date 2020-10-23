استعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب بمدينة القصير

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، ضرورة الالتزام بالحياد التام بين مرشحي انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها على مدار يومي 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن جميع القطاعات المعنية، تقوم باستعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب، مشددا على تكثيف الجهود للانتهاء من كافة متطلبات اللجان.

فى السياق ذاته، استكمل فريق قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، اليوم، الأعمال بمقار اللجان وتركيب كشافات الليد الموفرة أمام المقرات الانتخابية، كما قام قسم البيئة والنظافة بالوحدة، برفع جميع المخلفات أمام اللجان.

يذكر أن رئيس مدينة القصير عقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، حيث جهزت الوحدة المحلية ١١ مقرا انتخابيا و١٤ لجنة فرعية.