حكومة غينيا تنشر الجيش لإنهاء المظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية

أمرت حكومة غينيا الجيش بإنهاء الاحتجاجات بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات أن الرئيس الحالي، ألفا كوندي في طريقه للفوز بولاية ثالثة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في غينيا الحكومية عن بيان حكومي قوله إن وزير إدارة المناطق، بوريما كوندي "طلب من الجيش الوطني الحفاظ على النظام في البلاد".

وكان 9 أشخاص لقوا حتفهم بينهم رجل شرطة، جراء أعمال عنف اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في غينيا في 18 أكتوبر، حسبما أعلنت الحكومة.

واحتشد أنصار المعارضة في الشوارع حيث أقاموا حواجز وأحرقوا اطارات السيارات وهاجموا السكان بين 19 و21 أكتوبر، بعد أن أعلن المرشح الرئاسي زعيم حزب المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا"، سيلو دالين ديالو، الفوز في الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفقا لما قالته وزارة الأمن في وقت متأخر من أمس الأول الأربعاء.

ولم تعلن مفوضية الانتخابات حتى أمس الخميس عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتنافس 12 مرشحا على أعلى منصب في الدولة، لكن يُقال إن الرئيس الحالي ، ألفا كوندي، وديالو لديهما فقط فرصة للفوز.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز في الجولة الأولى.