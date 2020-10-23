الحريري: سأعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين لإجراء الإصلاحات التي يحتاجها لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) على نحو سريع، بما يمُكنها من المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وتطبيق خطة "خريطة الطريق" الإصلاحية التي وضعتها فرنسا في سبيل مساعدة لبنان على مواجهة الأزمات والانهيار الذي يتعرض لها.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري مساء اليوم الجمعة، في ختام الاستشارات التي أجراها على مدى اليوم مع التكتلات النيابية داخل مقر مجلس النواب، لاستطلاع آرائهم في شأن الحكومة التي سيعمل على تأليفها.



وشدد الحريري على أنه يتعين على جميع الأحزاب والقوى والتيارات تنحية كافة الخلافات السياسية جانبا، والعمل على استعادة ثقة الشعب اللبناني في الدولة ومؤسساتها، وكذلك ثقة المجتمع الدولي في لبنان، لاسيما وأن البلاد تشهد أزمات حادة في كافة القطاعات المعيشية والطبية والمالية والنقدية والاقتصادية.



وقال إنه على الرغم من الصعوبة الشديدة والأزمات الحادة في مختلف القطاعات داخل البلاد، غير أن لبنان بإمكانه النهوض عبر إجراء الإصلاحات التي توافقت عليها جميع القوى السياسية خلال اجتماعها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى بيروت الشهر الماضي.