سانا: القوات التركية تستولى على منازل المهجرين في قرية المسجد بريف الحسكة

اقتحمت القوات التركية منازل الأهالي المهجرين بقرية المسجد في منطقة رأس العين شمال غرب ريف الحسكة، واستولت عليها، وذلك بعد أشهر من طردهم منها.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة، أن عمليات استيلاء القوات التركية على المنازل، ترافقت مع إقدامها على تخريب متعمد لممتلكات الأهالي التي تركوها وراءهم بعد تهجيرهم منها بالقوة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.



ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في أكتوبر الماضي، قام الاحتلال التركي ومرتزقته بالاستيلاء على منازل مئات الأهالي في مدينة رأس العين وريفها، وبإسكان الإرهابيين وعائلاتهم فيها، في محاولة لفرض تغيير ديمغرافي في المنطقة.