قال رئيس حزب أبناء مصر، مدحت بركات، إن قائمة أبناء مصر التي شكلها الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب بدائرة قطاع شرق الدلتا بالمرحلة الثانية من الانتخابات، مستمرة فى حملتها الإنتخابية بعقد المؤتمرات الانتخابية للتعريف بالقائمة وببرنامجها الإنتخابي فى كل المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات داخل قائمة شرق الدلتا.

وأضاف بركات لـ"الشروق"، أن هناك استجابة من المواطنين تجاه القائمة وترحيب بها، قائلا: "الناس صدقت وجود قائمة منافسة للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، وظهر هذا جليا فى جميع اللقاءات مع المواطنين.

وأشار إلى أن هناك حياد فى الشارع بين اللافتات التي يضعها المرشحون ولم نتعرض لمضايقات من القوائم الأخري، لافتا إلى أنهم يراهنون على عمل معركة انتخابية قوية تليق بشكل محترم لمصر.

وعقد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، بمدينة الزقازيق مؤتمرا التقي خلاله بأعضاء الحزب وأنصاره.

وخلال المؤتمر، أكد بركات، حرصه على استمرار تحركات الحزب وجهوده استعدادا للانتخابات ودعمه ومساندته لقائمة أبناء مصر التي تضم 42 مرشحا يمثلون منطقة شرق الدلتا والتي يسعى من خلالها الحزب لتمثيلها تحت قبة البرلمان.

وأكد رئيس الحزب أن قائمة أبناء مصر في شرق الدلتا قادرة على الفوز في الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الحزب لم يدخر جهدا في سبيل توفير كل الامكانيات لدعمها نظرا لما تضمه من قامات ورموز علمية وسياسية وأبطال شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.

وأعرب عن ثقته في قبول قائمة "أبناء مصر" بين المواطنين وترحيبهم بمرشحيها باعتبارهم من رموز تلك المحافظات، خاصة وأن القائمة تضم ممثلين لكل فئات المجتمع، مشددا علي دعمه لها وحرصه علي توجيه كل الامكانيات لتحقيق نتائج مرضية من خلال المنافسة والتركيز علي الفوز ولا شيء غيره.