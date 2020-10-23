الرئيس الأوكراني يبدي استعداده لتجربة لقاح ضد فيروس كورونا على نفسه

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للمشاركة شخصيا في تجارب اللقاح الأوكراني ضد فيروس كورونا.

وقال زيلينسكي - في حديث لوسائل الإعلام الأوكرانية، وأوردته قناة (روسيا اليوم) - "إن هذا اللقاح فريد من نوعه، وليس كالقاحات الأخرى.. وأنا مستعد لتجربته على نفسي وأنا مسرور للنتائج التي عرضوها علي".

وكان المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية قد أفاد بأن الجهات التي تعمل على تطوير اللقاح الأوكراني قد عرضت على زيلينسكي نتائج المرحلة ما قبل السريرية من اختباراته.

وأعرب ميخائيل فافوروف، رئيس شركة DiaPrep System، التي تشارك في الاختبارات، عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على لقاح محلي الصنع بعد 9 أو 12 شهرا.