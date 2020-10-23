هواوي الصينية تسجل أبطأ نمو بسبب ضغط أمريكي

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ذكرت شركة "هواوي" الصينية لصنع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات، اليوم الجمعة، أن المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام زادت بنسبة 9ر9%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث تباطأ نشاطها تحت ضغط أمريكي.

وزادت المبيعات في النصف الأول من العام بنسبة 1ر13%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، طبقا لما ذكرته الشركة.

وتشدد الولايات المتحدة بشكل تدريجي العقوبات على عملاق التكنولوجيا، التي تتهمها بالتجسس لصالح بكين.

وفي أغسطس الماضي، منعت واشنطن شركة هواوي من شراء أي رقائق أشباه الموصلات المصنوعة ببرمجيات أو تكنولوجيا أمريكية، مما يضع شركة الهواتف الذكية في مشكلات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال في مقابلة أوائل أكتوبر الجاري أن استثمارات شركة "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصينية في أوروبا ترقى إلى "عمليات نهب ".

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد أوروبا من مخاطر تغلغل اقتصادي من قبل الصينيين.

وبشكل خاص، حثت الولايات المتحدة شركائها الرئيسيين على أن يحذوا حذوها في إقصاء شركة "هواوي" من شبكات اتصالات الجيل الخامس.