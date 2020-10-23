 العراق: القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في نينوى - بوابة الشروق
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العراق: القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في نينوى

(د ب ا)
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:05 م

ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في محافظة نينوى (400كم شمالي بغداد).

وذكر بيان للجهاز أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف أنه "عقب تدوين أقوالهم أصوليا تبين أنهم من ولايات وقواطع مختلفة ويعملون جميعهم في ما يسمى بديوان الجند، كما قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمهم خلال عمليات التحرير".

وأوضح البيان أن "أوامر قد صدرت لهم لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من أراضي التمكين تمهيدا لاستلام التعليمات الجديدة".

وأشار البيان إلى أنه "جرى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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