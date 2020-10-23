هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال تبقي باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب

قالت هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال اليوم الجمعة، إن باكستان ستظل على القائمة الخاصة بمراقبة تمويل الإرهاب إلى أن تنفذ بالكامل مجموعة من المبادئ التوجيهية الوقائية، وحثت إسلام آباد على تحسين الضوابط المالية.



وأشادت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف"، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، بباكستان للتقدم الذي أحرزته في 21 توصية من بين 27 توصية، بيد أنها قالت إنه يتعين عليها أيضا تنفيذ باقي التوصيات.



وقال رئيس اللجنة الدكتور ماركوس بالييه في ختام اجتماع افتراضي في باريس لمناقشة الأنظمة المالية العالمية ومن بينها تمويل الإرهاب، إن "باكستان بحاجة إلى بذل المزيد من العمل".



واستعرضت الهيئة التقدم الذي أحرزته باكستان منذ أن أدرجتها المجموعة على قائمة المراقبة الخاصة بها في عام 2018 بزعم فشلها في السيطرة على تمويل الإرهاب.



وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قبيل القرار إن الهند المنافس الإقليمي لإسلام أباد، تمارس ضغوطا من أجل الحط من قدر بلاده والزج بها إلى قائمة سوداء لتتعرض لعقوبات أكبر.



وأوصت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وهي فرع إقليمي للمجموعة، بإبقاء باكستان على قائمة المراقبة؛ لأنه لا تزال هناك مخاطر من أن لا يتم اكتشاف تمويل الإرهاب.



وغالبا ما يُتهم الجيش الباكستاني القوي بإيواء مسلحين إسلاميين لاستخدامهم كوكلاء ضد الهند وأفغانستان المجاورة.



ولم تكن هناك أي قيود مفروضة على الجماعات الإرهابية مثل طالبان وفروعها من جمع الأموال في باكستان قبل أن تدفع مجموعة العمل بالبلاد إلى فرض رقابة أفضل.