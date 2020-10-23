إف بي آي: هجمات إليكترونية روسية تستهدف شبكات الحكومة الأمريكية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي "إف بي آي" أن هناك هجمات إليكترونية روسية تستهدف العديد من شبكات الحكومة الأمريكية.



وذكر مسئولو الجهاز الأمني، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مجموعة من القراصنة الروس تعرف باسم "فايرفلاي" تُركِز هجماتها على دوائر الحكومة على مختلف المستويات الفيدرالية والمحلية إلى جانب شبكات الطيران.



وأوضحت المعلومات التي تضمنتها بيانات مشتركة صادرة عن كل من "إف بي آي" ووكالة أمن البنية التحتية والأمن الإليكتروني "سي آي إس إيه"، وكُشِف عنها النقاب، اليوم، أن هناك مخاطر محتملة تستهدف شبكات المعلومات الخاصة بالانتخابات، لكنه لم يُقدِم دليل بعد على اختراق تلك الشبكات على وجه الخصوص.



ولفتت المصادر إلى أن أنظمة دائرتين حكوميتين قضائيتين محليتين تم اختراقهما وأتيحت بعض المعلومات المحدودة للمهاجمين بشأن الناخبين لكن كريس كريبس مدير وكالة أمن البنية التحتية والأمن الإليكتروني " سي آي إس إيه" أكد، في تصريح، أن الأمر لم يصل بعد إلى إمكانية تأثير تلك الهجمات على نتائج التصويت.